Romy : 40 ans après, ultimes confidences

Divertissements ・ Romy : 40 ans après, ultimes révélations, mardi 24 mai à 21h15 sur TMC

Actrice sublime et audacieuse à la carrière phénoménale, disparue il y a 40 ans, Romy Schneider fascine toujours. Pour preuve, la rétrospective et l’exposition que lui consacre la Cinémathèque française. Les films, pièces et livres qui lui sont dédiés. Les rediffusions de Sissi ou le succès surprise de La Piscine à New-York l’été dernier. Pour preuve aussi, les nombreuses personnalités qui témoignent dans ce film : Elsa Zylberstein, Clotilde Courau, Mathilda May, Julie Gayet, Marie Gillain, Audrey Dana, Géraldine Danon, Costa-Gavras, Serge Bromberg, Catherine Hermary-Vieille... Ils racontent l’actrice passionnée et charismatique qui les a marqués ou inspirés, reviennent sur ses rôles iconiques, se remémorent des moments partagés... Alain Delon non plus n’a pas oublié celle qu’il a tant aimée.