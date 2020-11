Soprano : le concert évenement

Plus qu'un concert, cette date du 7 octobre 2017 constitue pour Soprano l'une des dates phares de sa tournée, la plus importante de toute sa carrière. Un vrai rêve d'enfant pour Soprano issu des quartiers nords de Marseille, sa ville d'origine. 50 000 personnes sont attendues pour cet événement exceptionnel où l'on retrouvera sur scène de nombreux artistes tels que Black M, Marina Kaye, Alonzo, Jul et bien d'autres encore…Avec près de 1,5 million d'albums solo vendus dont plus de 300 000 ventes pour son dernier album " L'Everest " (Triple Disque de Platine), Soprano est un rappeur positif et rassembleur. Il reprendra sur scène ses tubes emblématiques et nous proposera une scénographie tout en mapping et en projection.Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !