Sosie ! Or not sosie ? du 11 août 2017 - Episode 1  

TMC vous donne rendez-vous avec Vincent Cerutti pour une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur ! Dans Sosie or not sosie, les stars s'amusent à jouer leur propre sosie pour piéger des anonymes en caméra cachée pour un résultat toujours drôle et étonnant. Au programme de ce premier numéro : Thierry Lhermitte incarne un employé de mairie qui fait vivre un grand moment de solitude à sa victime, M. Pokora fait perdre la tête à une jeune automobiliste en se faisant passer pour le propriétaire de sa voiture, Christine Bravo devient une caissière qui escroque les clients d'un supermarché, Anne Roumanoff joue le rôle d'une fleuriste qui fait tout pour rendre son mari jaloux et bien d'autres encore... Sur TMC, toute ressemblance n'est évidemment pas fortuite... Avec " Sosie or not sosie " !