En savoir plus sur Tonya Kinzinger

À la plage, Émilie tente tant bien que mal de refaire surface. Mais la mort d'Anthony et son passage en prison l'ont mise sur le flanc... À bout de nerfs, exténuée, elle n'est plus capable de faire face. C'est alors qu'Axelle entre en action : elle fait tout à la place d'Émilie, la réconforte et se plie en quatre pour prévenir ses moindres défaillances.