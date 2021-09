En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Caroline parvient à s'échapper de l'hôpital psychiatrique dans lequel elle est enfermée et trouve refuge chez Victor. Elle convainc son fils de la véritable identité d'Hélène. Fou de douleur, Tom a un accident de moto. Caroline risque-t-elle de basculer réellement dans la folie ? En parallèle, Le mariage de Zach et Clara est plus qu'incertain...