Sous le soleil de St Tropez - S02 E03 - La mentaliste

En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Lorsque Valentine se réveille à l'hôpital, elle réalise qu'elle peut entendre ce que pensent les gens ! Et quand Sébastien vient la voir, elle entend ses pensées... Rien ne va plus entre eux... Ne supportant plus d'entendre les doutes de Sébastien, elle le somme de partir à l'hôtel quelques jours pour prendre le temps de réfléchir. Sébastien accepte mais cet éloignement va le rapprocher d'Axelle, dont il tombe rapidement sous le charme...