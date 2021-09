Sous le soleil de St Tropez - S02 E04 - La première nuit

En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Depuis la mort de son père, Roxanne est au plus bas. Léo, un jeune interne , proche ami de Lisa, décide de l'aider à évacuer sa déprime. Il la sort, tente de lui changer les idées en lui parlant de sujets légers, et notamment des meilleures techniques de drague. Roxanne accepte de tester les nouvelles techniques de Léo sur un richissime client du cabaret, Alexandre. Mais Léo va encore plus loin et lui présente Roxanne comme une danseuse célèbre, venue à St -Tropez pour retrouver ses racines avant une tournée mondiale... Alexandre est sous le charme...