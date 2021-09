Sous le soleil de St Tropez - S02 E09 - L'amour dans le sang

En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Caroline sait maintenant qu'elle peut compter sur Mathias et s'abandonne dans un amour passionnel et réciproque. Seule ombre au tableau : Victor. Par calcul ou par obsession, il s'est replongé dans l'affaire Evans en tentant d'y attirer Caroline. Au parloir, Hélène apprend les vraies circonstances de la mort de son père. Marc Evans n'est pas mort d'une crise cardiaque ! Il a été poussé au suicide ! Harcelé, sa réputation et son empire allaient s'écrouler, il le savait et a donc perdu pied !