Sous le soleil de St Tropez - S01E10 - Les mensonges

En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Hélène poursuit son histoire avec Tom alors que le jeune homme ne lui est plus d'aucune utilité. Au grand dam de François ! Tom officialise même leur relation et présente Hélène à sa mère. Caroline ne sait si elle doit se réjouir ou au contraire s'inquiéter de cette relation... Zach est retourné vivre avec Mélanie après avoir appris qu'elle était enceinte de lui... Une dispute éclate entre Clara et Mélanie, qui doit être hospitalisée d'urgence suite à une chute provoquée par Clara...