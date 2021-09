Sous le soleil de St Tropez - S02 E01 - L'homme qui m'a perdue

En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Caroline veut comprendre pourquoi Perretti est encore vivant et ment sur son identité. Elle tente de convaincre sa soeur qu'Anthony est un menteur mais cette dernière ne la croit pas. Anthony avoue finalement son identité à Emilie : il est bien le flic qui a exfiltré Caroline en Argentine et qui l'a abandonnée à son sort là bas. Après s'être violemment emportée contre lui, Emilie lui renouvelle son amour et le convainc de parler à sa soeur. Mais lorsqu'Anthony s'explique enfin face à Caroline, cette dernière lui dit qu'elle ne pourra jamais lui pardonner de l'avoir laissée pour morte, et surtout d'avoir contraint ses enfants à faire le deuil de leur mère !