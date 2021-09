Sous le soleil de St Tropez - S02 E02 - Ma soeur, la tueuse

En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Alors qu'elles ouvrent la plage, Axelle et Emilie découvrent, horrifiées, le corps inanimé d'un homme gisant sur le sable. Mathias intervient sur la scène de crime : l'homme s'est pris une balle en plein coeur. Mathias interroge Emilie, Axelle, Caroline et Roxanne. Les premiers soupçons se portent sur Caroline : bien que Victor fournisse un alibi à la femme qu'il aime, l'arme du crime est retrouvée chez elle. Mathias la place en garde à vue. Mais le témoignage de Roxanne ouvre une nouvelle piste. Et l'arme du crime s'avère appartenir à Emilie.