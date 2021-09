Sous le soleil de St Tropez - S02 E06 - Méprises

En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Greg, qui a mis en place un nouveau show pour le cabaret, entreprend de coacher Claudia pour que tout soit parfait. Mais c'est sans compter sur Sylvain qui entraine Claudia dans des soirées alcoolisées à répétition. Plus les jours passent et plus Claudia est épuisée, ce qui n'arrange pas le rapport explosif entre les deux frères ! Lors de la première représentation, Claudia est si déphasée qu'elle chute violemment. A l'hôpital, on lui apprend qu'elle ne pourra plus jamais danser.