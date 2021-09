Sous le soleil de St Tropez - S01E04 - Retrouvailles

En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Un homme se présente face à Roxanne : il s'appelle Anthony. C'est son père et ils ne se sont pas vus depuis des années. Vincent, son chorégraphe et petit ami, l'aide dans cette épreuve. Claudia espère pouvoir profiter de cette défaillance de Rox pour retrouver le devant de la scène au cabaret. De son côté, Valentine a refait sa vie avec un ancien copain de fac, Sébastien. Ils ont une agence de wedding planning, quand Jeff, le fils de Sébastien, veut leur présenter la personne avec qui il veut partager sa vie, un certain... Olivier.