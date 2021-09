Sous le soleil de St Tropez - S01E02 - Trauma

En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Caroline, traumatisée par 4 ans de prison et persuadée que la menace Evans pèse encore sur elle et sa famille, veut quitter Saint-Tropez. Tom, son fils, veut la convaincre de rester et de se battre jusqu'à ce qu'un mystérieux personnage entre dans sa vie... Zach et Mélanie, en couple depuis huit ans, essaient d'avoir un enfant. Mais Zach est de moins en moins épanoui dans cette relation. Peu à peu, il se rapproche de celle qu'il considère comme sa soeur, Clara...