En savoir plus sur Tonya Kinzinger

Forte de son nouveau don, Valentine l'utilise à tout va : pour aider son médecin à déclarer sa flamme à une infirmière, pour faire comprendre à un couple de futurs mariés qu'ils ne s'aiment pas vraiment, elle s'amuse comme une petite folle et se projette même coach en séduction... Mais Sébastien, de son côté, a de plus en plus de mal à comprendre le comportement étrange de sa femme.