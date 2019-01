Le concert événement de Calogero à l’Olympia retransmis en direct mardi 22 janvier sur TMC

Par Maxime ROLLAND | Ecrit pour TMC |

Auteur, compositeur, musicien et interprète, Calogero est un artiste emblématique de la scène pop-rock qui cumule les succès. A l’occasion de sa tournée « Liberté Chérie Tour » et pour la première fois de sa carrière, l’un de ses concerts sera retransmis en direct à la télévision mardi 22 janvier sur TMC à partir de 21 heures depuis l’Olympia.

Après le succès de l’album « Feux d’artifice » sortie en 2014 et vendu à plus de 800 000 exemplaires, le chanteur a réussi à conquérir son public une fois de plus avec son dernier album « Liberté chérie ». Sorti en août 2017, il s’est hissé directement en tête des classements et est désormais quadruple disque de platine avec plus de 400 000 exemplaires vendus. Le single « Je joue de la musique » a porté ce septième opus avec son rythme dynamique qu’on connaît bien du chanteur. La très belle ballade nostalgique « Fondamental » nous montre une nouvelle fois son talent avec un texte saisissant, tout comme les chansons « Voler de nuit » et « 1987 ».

Artiste accompli avec 3 Victoires de la Musique et 2 NRJ Music Awards notamment, le chanteur est sur les routes depuis près d’un an à la rencontre de son public français mais aussi à l’international avec sa tournée « Liberté Chérie Tour ». Il fera une escale dans la mythique salle parisienne à l’Olympia.





Ne ratez donc pas le concert événement de Calogero qui sera retransmis en direct depuis l’Olympia, le mardi 22 janvier à 21 heures sur TMC .