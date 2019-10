GIMS, Destination Stade de France - Le concert événement Mardi 5 novembre sur TMC

TMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs le concert événement "Gims, Destination Stade de France".

Après une tournée à guichets fermés en Europe, GIMS, artiste multi-récompensé, à la tête de plus de 5 millions d’albums vendus, offre, pour la dernière étape de son "FUEGO TOUR", un concert monumental, enregistré samedi 28 septembre depuis le Stade de France. Le Fuego Tour, c’est une tournée phénoménale avec 43 Zénith, 11 Festivals, plus de 300 000 spectateurs, 35 semi-remorques, des milliers de kilomètres parcourus, 400 tonnes de matériel, 400 techniciens, 500 projecteurs lumière, 20 caméras, 600 m2 d’écrans vidéo, 16 danseurs et musiciens.



Premier rappeur francophone à remplir le Stade de France (72 000 personnes !), GIMS a imaginé un show unique pour cette soirée exceptionnelle. Autour de lui, de nombreux artistes surprise tels que Vitaa, Slimane, Dadju, Kendji Girac, Orelsan, Alonzo… Sans oublier un moment d’exception entre GIMS et les membres de la Sexion d’Assaut, Barack Adama, JR O Chrome, Lefa et Maska.



A partir du 1er novembre, GIMS sera en tournée exceptionnelle aux Etats-Unis pour 5 dates monumentales dans les plus grandes villes américaines (Atlanta, Washington, Chicago, Miami, New York) avant de poursuivre sa tournée marathon au Canada (Toronto, Ottawa, Québec City, Montréal).

Gims, L'interview par Nikos Aliagas

Après le concert, retrouvez, à 23h35, GIMS dans une interview exceptionnelle menée par Nikos ALIAGAS sur les coulisses et les meilleurs moments de l’événement.



Installé avec Nikos Aliagas dans les tribunes du Stade de France, GIMS livre ses premières impressions, ses commentaires à chaud et nous faire revivre de l’intérieur l’intensité de cet incroyable spectacle. L’occasion aussi de revenir avec lui sur la genèse et l’histoire de certaines chansons en lien avec sa vie et ses préoccupations d’artiste auteur, compositeur, producteur et interprète.

GIMS, DESTINATION STADE DE FRANCE sur TMC le mardi 5 novembre 2019 !