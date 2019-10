BigFlo & Oli, La nuit de rêve - Concert événement en direct samedi 26 octobre sur TMC

Assistez au concert événement de BigFlo & Oli en direct de Paris La Défense Arena, depuis votre canapé grâce à TMC.

Samedi 26 octobre à 21h05 : le rendez-vous est pris sur TMC pour tous les téléspectateurs qui n'ont pas pu prendre leur ticket pour "La nuit de rêve" de BigFlo & Oli. Après une tournée 2018/2019 à guichets fermés dans tous les zéniths de France et deux concerts événements au Stadium de Toulouse en mai dernier, les deux frères Toulousains reviennent pour un concert exceptionnel sur la scène de Paris La Défense Arena. Depuis 2012 Bigflo & Oli, c'est plus de 400 000 billets vendus et plus de 300 concerts partout en France et dans le monde.

En deuxième partie de soirée, TMC vous propose un documentaire exclusif produit par TF1 Production, BigFlo & Oli : Leur vraie vie de rêve. Après le concert, partez à la découverte de leur formidable ascension, de leur enfance à Toulouse aux plus grandes scènes de France. Comment deux frères qui jouaient de la musique dans leur garage sont devenus les petits phénomène du rap français? Bigflo et Oli se confieront à Nikos Aliagas sur leur parcours. Du Stadium de Toulouse en passant par l’Accord Hôtel Arena, et même jusqu’à New-York: ce documentaire suivra le duo dans leur vie rêvée !

BigFlo & Oli, Leur nuit de rêve - Samedi 26 octobre à 21h05 sur TMC