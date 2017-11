Norman sur scène : un spectacle inédit à découvrir le 28 novembre sur TMC

Par P.H. | Ecrit pour TMC |

9 948 080 abonnés. C’est ce qu’affiche actuellement le compteur de fans de Norman fait des vidéos, la chaîne de Norman Thavaud. Un chiffre qui fait de lui l’un des YouTubeurs les plus suivis en France. Incontournable sur la toile, le jeune homme a transposé avec brio son univers sur scène. En 2015, il a ainsi donné le coup d’envoi de son tout premier spectacle baptisé Norman sur scène et mis en scène par Kader Aoun.

Bonne nouvelle pour tous les inconditionnels de Norman qui n’ont pas eu la chance de le voir sur scène. TMC donne rendez-vous le mardi 28 novembre, à 21h, pour découvrir ce one-man-show inédit. Dans ce spectacle enregistré à la Cigale, la star du web garde le même ton décalé et hilarant que dans ses vidéos. Naturel et sans artifice, il dévoile sur scène sa vision décalée de la vie et du quotidien en reprenant notamment son personnage de loser fragile mais malin. De quoi réjouir ses fans qui vont retrouver tout ce qui les a séduits dans les vidéos publiées par Norman sur la toile.

Le one-man-show n’est pas la seule corde que Norman a ajouté à son arc. La star du web a également fait des apparitions très remarquées sur le grand écran. Il a notamment joué dans Pas très normales activités de Maurice Barthélémy en 2013, Mon roi de Maïwenn en 2015 et Alibi.com de Philippe Lacheau en 2017. Depuis 2017, il est également l’un des héros du programme court Presque adultes avec Cyprien et Natoo, deux autres stars de la toile. Une série diffusée sur TF1.

Découvrez ci-dessous les confidences de Cyprien et Norman sur la série Presque adultes :