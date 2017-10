Plongez au cœur du concert de Soprano en direct sur TMC !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Soprano est sur tous les fronts. Après un passage remarqué lors de la demi-finale de The Voice Kids, une soirée au cours de laquelle il a interprété Mon Everest, en duo avec la chanteuse française Marina Kaye, le chanteur qui a grandi à Marseille reprend sa grande tournée. A cette occasion, TMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs le concert événement de Soprano depuis le stade Orange Vélodrome de Marseille, sa ville natale. Le chanteur comorien est issu des quartiers nord de Marseille. Ce concert a donc une consonance bien particulière dans la tête du jeune homme.

Pour cette soirée exceptionnelle, 50 000 personnes sont attendues. D'ailleurs, plusieurs artistes feront le déplacement pour rythmer la soirée. Parmi eux, Black M, Marina Kaye, Alonzo, Jul mais aussi beaucoup d'autres. Avec près de 1,5 million d’albums solo vendus dont plus de 300 000 ventes pour son dernier album « L’Everest » (Triple Disque de Platine), Soprano est artiste fédérateur. Il reprendra sur scène ses tubes emblématiques et nous proposera une scénographie tout en mapping et en projection. Dès 21h, entrez dans les coulisses et découvrez les derniers préparatifs !

Ne manquez pas le concert événement de Soprano, samedi 7 octobre dès 21h00 sur TMC !

Soprano sur scène, ça donne ça :