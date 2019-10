Soprano en live du Vélodrome de Marseille : RDV le vendredi 11 octobre sur TMC

Vivez le concert de Soprano, "Phoenix Tour - La Tournée des Stades", en live comme si vous y étiez ! En direct du Orange Vélodrome de Marseille sur TMC.

TMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs le concert événement de « SOPRANO, Phoenix Tour-La tournée des stades ». Après un retour triomphal en 2018 avec son album « Phoenix » déjà vendu à plus de 380 000 exemplaires, Soprano signe une tournée évènement avec plus de 50 Zéniths à guichets fermés et 700 000 billets vendus en 2019. Il passe aujourd’hui en mode XXL avec une tournée des stades battant tous les records ! Le célèbre Marseillais va devenir les 11 et 12 octobre prochains le premier artiste à se produire deux soirs de suite dans le stade mythique Orange Vélodrome.

"Soprano, le documentaire événement" à 23h15

"Je m’appelle Saïd, mais vous me connaissez mieux sous le nom de Soprano. Rien ne prédestinait le fils d’immigrès comoriens, né dans un F4 des quartiers Nord de Marseille que je suis à provoquer la ferveur dont le public me fait preuve…depuis quelques années".



C’est avec ces mots que Soprano entame son portrait, le premier documentaire qui est réalisé sur lui après plus de 20 ans de carrière et surtout une incroyable ascension. Au-delà des chiffres et des records qui illustrent la réussite de Soprano, c’est la personnalité extrêmement attachante de l’artiste qui se dévoile au fil du documentaire : ses choix de vie, ses valeurs, ses origines, sa famille, son rapport à la notoriété mais aussi ses coups durs comme la dépression auquel l’artiste s’est confronté il y a une quinzaine d’année ou la disparition d’un de ses meilleurs amis à l’origine du tube « Roule » …



Dans ce documentaire, Soprano se livre et se raconte comme jamais : des coulisses de sa vie, en studio ou en famille, sur les traces de ses ancêtres aux Comores, de ses influences musicales, à ses choix de carrière… Avec les témoignages de Jenifer, M Pokora, Amel Bent, Orelsan, Jul, Malik Bentalha, Dadju, Kendji Girac, Youssoupha, Alonzo et Vincenzo (membre des psy 4), Laurent Bouneau, Thierry Chassagne, son frère Diego et sa sœur Naïma.

SOPRANO, PHOENIX TOUR - Vendredi 11 octobre à 21h15 sur TMC