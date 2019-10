Bigflo & Oli - Leur vraie vie de rêve du 26 octobre 2019

Retrouvez le documentaire "Bigflo et Oli : leur vraie vie de rêve" qui retracera leur formidable ascension, de leur enfance à Toulouse aux plus grandes scènes de France. Comment deux frères qui jouaient de la musique dans leur garage sont devenus les petits phénomène du rap français? Bigflo et Oli se confieront à Nikos Aliagas sur leur parcours. Du Stadium de Toulouse en passant par l’Accord Hôtel Arena, et même jusqu’à New-York: ce documentaire suivra le duo dans leur vie rêvée !