Bruno Mars : 24K Magic live at the Apollo du 6 décembre 2017

En partenariat avec CBS et Atlantic Records, Bruno Mars, le chanteur-compositeur, producteur, musicien et performer, aux 5 Grammy Awards et aux 180 millions de singles vendus dans le monde, présente sa toute première émission TV, le 29 novembre sur CBS, BRUNO MARS : 24K MAGIC LIVE AT THE APOLLO. Enregistré au légendaire Apollo Theater de New York, ce show exceptionnel commence de manière spectaculaire, avec une performance épique au sommet de la célèbre salle de spectacle.Ce show propose à la fois des performances scéniques époustouflantes et inédites, et des moments incroyables et intimistes où Bruno Mars et son groupe de musiciens, les Hooligans, parcourent les rues autour du théâtre en se promenant et en chantant.