La soirée commence et de quelle manière ! Perchés sur le toit de l’Apollo Theater, Bruno Mars et son groupe mettent le feu à Harlem en interprétant « 24K Magic », single tiré du dernier album du même nom du chanteur américain. Devant une foule compacte réunie devant la mythique salle de concert, Bruno Mars lance parfaitement cette soirée événement. Pour la première fois, l’artiste présente une émission TV diffusée sur CBS : « Bruno Mars : 24K Magic Live at the Apollo », enregistrée le 29 novembre dernier. Que la fête commence !