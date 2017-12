Bruno Mars – « Chunky » (Live at the Apollo)

Bruno Mars continue d’interpréter les principaux tubes de son dernier album, « 24K Magic » avec cette fois le très sexy « Chunky », chanté devant une fosse de l’Apollo Theatre en fusion ! Pour sa première émission télévisée, « 24K Magic Live at the Apollo », Bruno Mars a en tout cas fait le show, entouré de son groupe, les Hooligans. Diffusée le 29 novembre sur CBS, l’émission a été un succès et devrait pousser Bruno Mars à remettre le couvert une prochaine fois pour un nouveau concert entrecoupé de saynètes drôles et originales tournées dans les rues de Harlem.