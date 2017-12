Bruno Mars – « That’s What I Like » (Live at the Apollo)

La grande soirée événement se poursuit à l’Apollo Theatre de New York. Après avoir fait le show en adressant directement une belle déclaration d’amour à une spectatrice en robe rouge rencontrée le jour même avant le concert, Bruno Mars enchaîne les tubes de son dernier album, « 24K Magic », pour le plus grand plaisir du public venu assister nombreux à son show exceptionnel. Single numéro un de son dernier album, « That’s What I Like » est l’un des grands moments de ce concert retransmis sur CBS le 29 novembre dernier.