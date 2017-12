Bruno Mars – « Uptown Funk » (Live at the Apollo)

« Uptown Funk », c’est sans aucun doute l’un des plus grands tubes de Bruno Mars. A vrai dire, c’est en fait un morceau co-écrit avec le producteur et artiste Mark Ronson en 2014. Le succès du single issu de l’album de Mark Ronson « Uptown Special » achèvera de propulser Bruno Mars sur le devant de la scène internationale et d’en faire l’une des plus grandes pop stars de la planète. A l’Apollo Theatre de New York, la salle entre littéralement en fusion lorsque Bruno Mars et son groupe les Hooligans entonnent les premières notes du tube. Un grand moment à revivre en vidéo !