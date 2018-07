Le Comte de Bouderbala - Spectacle inédit samedi 18 août sur TMC

Véritable révélation du stand-up en France, TMC offre à ses téléspectateurs le spectacle de Sami Ameziane, dit le Comte de Bouderbala ! De sa carrière de basketteur professionnel aux États-Unis à son expérience de professeur en Zep et son passage dans le monde du Slam, il vous emmène dans son univers drôle, incisif et percutant avec ses anecdotes et ses réflexions sur notre monde. Il livre SA version des faits, une vision décalée et originale des grands thèmes de société qui s’appuie sur son parcours étonnant et atypique. Entre slam et stand-up, cynisme et autodérision, il se moque de tout et de tout le monde, même de lui-même... Un spectacle férocement drôle et décapant, à découvrir samedi 18 août à 21h sur TMC et en replay sur MYTF1.