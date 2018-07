Fred Testot "Presque seul" le 21 juillet sur TMC

Dix ans après son spectacle avec Omar Sy, TMC offre à ses téléspectateurs le seul en scène désopilant de Fred Testot. C’est « presque seul », et malgré un régisseur perturbé et perturbant, que l’humoriste aborde le métier de comédien avec ses avantages et ses inconvénients. Il interprète à lui seul toute une galerie de personnages presque imaginaires qui se bousculent dans la joie et la bonne humeur ! Avec la joyeuse bande de cinglés qui habitent dans sa tête, Fred Testot n’est en fin de compte pas si seul… Pendant plus d'une heure, il nous fait partager ses angoisses et ses malheurs, pour notre plus grand bonheur !