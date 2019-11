GIMS, Destination Stade de France - GIMS interprète « Miami Vice »

Après une tournée à guichets fermés en Europe, GIMS, artiste multi-récompensé, à la tête de plus de 5 millions d’albums vendus, offre, pour la dernière étape de son « Fuego Tour », un concert monumental, enregistré samedi 28 septembre depuis le Stade de France. À cette occasion, découvrez la prestation de GIMS sur « Miami Vice ». GIMS chante le fait d’avoir eu des choix importants à faire afin de se hisser le plus facilement possible vers les sommets. Extrait de GIMS, Destination Stade de France du mardi 5 novembre 2019.