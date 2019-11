GIMS, Destination Stade de France - L'interview du 5 novembre 2019

Après le concert, retrouvez GIMS dans une interview exceptionnelle menée par Nikos Aliagas sur les coulisses et les meilleurs moments de l’événement. Installé avec Nikos Aliagas dans les tribunes du Stade de France, GIMS livre ses premières impressions, ses commentaires à chaud et nous faire revivre de l’intérieur l’intensité de cet incroyable spectacle. L’occasion aussi de revenir avec lui sur la genèse et l’histoire de certaines chansons en lien avec sa vie et ses préoccupations d’artiste auteur, compositeur, producteur et interprète.

