Indochine : 13 Tour - En direct de l'AccorHotels Arena

Evénement! C'est une première pour le groupe INDOCHINE ! La première fois qu'un de leurs concerts est retransmis à la télévision et en direct. Un événement que TMC est ravi de proposer à ses téléspectateurs.L'occasion de découvrir " LE 13 TOUR ", la plus importante tournée de l'année avec plus de 600 000 billets vendus en France, Belgique, Suisse et avec plus de 50 dates à guichets fermés.Avec un dispositif scénique jamais vu au monde, sur la scène de l'AccorHotels Arena, INDOCHINE interprétera ses plus grands tubes ainsi que ses nouvelles chansons : La vie est belle, College Boy, Un été français, Alice et June, J'ai demandé à la lune, 3 nuits par semaine, L'Aventurier… Un événement à ne surtout pas manquer !