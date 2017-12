Julien Doré, le concert événement

Une captation KIOSCO TVTMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs le concert événement de Julien Doré en direct de l'AccorHotels Arena.Plus qu’un concert, ce 20 décembre 2017 constitue pour Julien Doré un moment important puisqu’il s’agit de la dernière date de sa tournée triomphale, le & Tour, qui a déjà rassemblé plus de 500 000 spectateurs en France et à l'étranger au terme de deux tournées de Zénith.Avec plus de 400 000 albums vendus, Julien Doré a su confirmer un lien indéfectible avec son public. Il reprendra sur scène ses tubes emblématiques (Le Lac, Sublime & Silence, Coco Câline, Paris-Seychelles, Les Limites, Chou Wasabi, Porto-Vecchio ...) et nous proposera plus qu'un concert, un véritable show oscillant entre énergie, humour et tendresse.15 000 personnes sont attendues pour cet événement exceptionnel où l’on retrouvera sur scène aux côtés de Julien Doré des artistes dont Louane.Un concert unique à ne surtout pas manquer !