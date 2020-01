Laurent Gerra - Sans modération du 08 janvier 2020

« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations. »Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au spectacle de Laurent Gerra qui poursuit sa tournée à travers la France en 2020.La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature ! Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments.Ce nouveau spectacle, « SANS MODÉRATION », se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements…! La tournée « SANS MODÉRATION » a investi les plus petites salles qui ont vu naître le phénomène, jusqu’aux plus grandes ayant accueilli ses triomphes, aux quatre coins de la France, en Belgique et en Suisse. Accompagné de 6 musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées ! Laurent Gerra repart en tournée en 2020 et revient à Paris à l'Olympia du 18 au 20 décembre 2020 et à la salle Pleyel du 26 au 31 décembre 2020.