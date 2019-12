-M- "Le Grand Petit Concert" du 20 décembre 2019

Matthieu Chedid donne rendez-vous à son public pour un show exceptionnel : « Le Grand Petit Concert » de -M- à l’AccorHotels Arena de Paris : point d’orgue de sa tournée phénomène.Lancée début 2019, « Le Grand Petit Concert » de -M- est la plus grande tournée de l’année mais également la plus importante de l’artiste qui fête plus de 20 ans de carrière. « Le Grand Petit Concert » de -M-, c’est au total plus de 100 Zéniths à guichets fermés et 4 concerts à l’AccorHotels Arena de Paris : les 16, 17, 18 et 19 décembre. Une tournée record dont le succès se prolonge avec une nouvelle série de concerts dans toute la France en 2020.Pour cette retransmission unique, -M- offre aux téléspectateurs sa performance inédite : seul en scène, il joue de tous les instruments (guitares, basses, batterie, piano) accompagné d’automates dotés d’une technologie impressionnante et d’une mise en scène exceptionnelle, variant les univers d’une chanson à une autre. -M- plonge le public dans un rêve. Il joue les titres de son dernier album « LETTRE INFINIE » : Superchérie, Grand Petit Con, Thérapie… mais également ses titres cultes : Mama Sam, Je Dis Aime, Qui de Nous Deux, La Seine, Mojo, La Belle Etoile, Onde Sensuelle, Bal de Bamako ou encore Machistador…Un « grand moment derrière le petit écran » à ne manquer sous aucun prétexte !