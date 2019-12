-M-, Le Grand Petit Concert - M interprète « Superchérie »

Pour ce concert spécial et unique, -M-, seul en scène, donne une performance époustouflante. Il prouve, une nouvelle fois, qu’il est bien l’artiste français le plus impressionnant sur scène. Jouant de tous les instruments (guitares, basses, batterie, piano, …), il s’entoure d’automates et nous plonge dans un répertoire rempli de tubes… Il interprète une musique de son dernier album « Superchérie ». Extrait de « Le Grand Petit Concert de -M- » du vendredi 20 décembre 2019.