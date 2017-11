Norman et le travail

Dans la vie, Norman est YouTubeur. Mais avant de devenir une star de YouTube, Norman Thavaud de son vrai nom, a fait plusieurs petits boulots. Il évoque dans son spectacle avoir travaillé au McDonald’s, avoir vendu des housses de couettes et les difficultés qu’il a rencontrés pendant ces longs mois de labeur. Il revient également sur son stage dans une grande enseigne de sport, qu’il qualifie de « métier non rémunéré où on te prend pour une m**** ». MYTF1 vous propose de (re)voir cette séquence hilarante ! Extrait du REPLAY – NORMAN EN SPECTACLE du 28 novembre 2017