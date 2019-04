Pour la première fois, Nuit d'ivresse, une autre histoire, tirée de la pièce culte de Josiane Balasko, l’un des plus grands succès populaires du théâtre français, sera jouée en direct depuis la scène du Théâtre de la Michodière à Paris. Après 130 dates jouées à guichets fermés dans toute la France, Belgique et Suisse, TMC est ravi de proposer à ses téléspectateurs cet événement théâtral. Josiane Balasko a réécrit et adapté sa pièce mythique pour deux rôles masculins dont Jean-Luc Reichmann. Une nouvelle version étonnante et totalement détonante ! Jean-Luc Reichmann tient le rôle principal de Jacques Belin, animateur vedette de la télévision, avec comme partenaires de scène : Thierry Lopez dans le rôle de Charlie et Stéphane Boucher dans celui de Henri, le barman.Quand un animateur vedette de la télévision passe une nuit d’ivresse complètement folle et se retrouve le lendemain matin nez à nez chez lui avec un homme qu’il ne connaît pas, cela promet un réveil explosif ! Une soirée d’ivresse extraordinaire en perspective à déguster sans modération !