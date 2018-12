Comme si on

Le concert événement de « Christine and the Queens » à l’AccorHotels Arena pour la première fois en direct à la télévision ! Quatre années après la déferlante « Chaleur Humaine » et ses plus de 1.3 millions d’albums vendus à travers le monde, Christine and the Queens est de retour sur scène. L'artiste a été récompensée par quatre Victoires de la Musique dont celle de la meilleure tournée, deux NME Awards et une nomination aux Brit Awards en 2017. Son nouvel album « Chris » vient de sortir, une manière pour la chanteuse de se réinventer !