Soprano, Phoenix Tour - La Tournée des Stades du 11 octobre 2019

TMC a le plaisir d'offrir à ses téléspectateurs le concert événement de " SOPRANO, Phoenix Tour-La tournée des stades ". Après un retour triomphal en 2018 avec son album Phoenix déjà vendu à plus de 380 000 exemplaires, Soprano signe une tournée événement avec plus de 50 Zéniths à guichets fermés et 700 000 billets vendus en 2019. Il passe aujourd'hui en mode XXL avec une tournée des stades battant tous les records ! Le célèbre Marseillais va devenir les 11 et 12 octobre prochains le premier artiste à se produire deux soirs de suite dans le stade mythique Orange Vélodrome.