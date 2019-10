Soprano, Phoenix Tour - Soprano interprète « Cosmo » en direct du Stade Orange Vélodrome de Marseille

Dans le cadre de sa tournée « Phoenix Tour », Soprano a enflammé le Stade Orange Vélodrome en reprenant ses plus grands tubes devant 60 000 personnes venues assister au concert. Le rappeur et chanteur marseillais a mis le feu avec « Cosmo », un titre festif et positif qui prône en réalité la diversité, l’unité, le mélange et la paix... Extrait du concert de Soprano, Phoenix Tour - La Tournée des Stades du vendredi 11 octobre 2019.

