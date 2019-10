Soprano, Phoenix Tour - Soprano interprète « L’équilibriste » en direct du Stade Orange Vélodrome de Marseille

Dans le cadre de sa tournée « Phoenix Tour », Soprano a enflammé le Stade Orange Vélodrome en reprenant ses plus grands tubes devant 60 000 personnes venues assister au concert. Le rappeur et chanteur marseillais a proposé une performance singulière sur « L’équilibriste », titre dans lequel il affirme que personne n’est parfait et qu’il est extrêmement difficile de tenir en équilibre sur le fil de la vie. Extrait du concert de Soprano, Phoenix Tour - La Tournée des Stades du vendredi 11 octobre 2019.

