Soprano, Phoenix Tour - Soprano interprète « Roule » en direct du Stade Orange Vélodrome de Marseille

Dans le cadre de sa tournée « Phoenix Tour », Soprano a enflammé le Stade Orange Vélodrome en reprenant ses plus grands tubes devant 60 000 personnes venues assister au concert. Avec la balade « Roule », le rappeur et chanteur marseillais exprime toute la tristesse, l’incompréhension et la colère qui l’ont submergé après la perte d’un ami. Une chanson dédiée à tous ceux qui ont perdu un être cher. Extrait du concert de Soprano, Phoenix Tour - La Tournée des Stades du vendredi 11 octobre 2019.

