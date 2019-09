Soprano inaugure sa statue de cire au Musée Grévin

Le chanteur, rappeur et compositeur Soprano fera prochainement son entrée au musée Grévin. Il sera à côté d’Elton John, Johnny Hallyday et Edith Piaf. Après Maître Gims, c’est au tour du célèbre Marseillais d’inaugurer sa statue chez Grévin. LCI est allé à sa rencontre : « Je vais rentrer dans l’histoire ! ». Le coach de The Voice Kids a vu son dernier album, Phoenix, décoré triple disque de platine. Mais en attendant de découvrir Soprano en statue de cire, le célèbre rappeur se produira les 11 et 12 octobre 2019 dans le stade mythique Orange Vélodrome.