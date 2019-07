A l’occasion du 20e anniversaire de la Compagnie du Café-Théâtre, TMC vous présente Ze soirée, la grande fête de l’humour.Les plus grands humoristes, passés par cette scène, ont décidé de se réunir le temps d’une soirée pour fêter ensemble l’anniversaire de la compagnie. Des sketchs rares, des rencontres incroyables, une ambiance de folie… une soirée anniversaire de rire et d’humour inoubliable comme on les aime !Parce qu’ils aiment la Compagnie du Café-Théâtre, parce que certains y ont fait leurs premiers pas, vous retrouverez les meilleurs moments de ce 20e anniversaire. Kev Adams, Anne Roumanoff, Eric Antoine, Jarry, Elisabeth Buffet, Gérémy Crédeville, Oldelaf, Laura Laune, Waly Dia, Tom Villa, Nadia Roz, Cécile Giroud & Yann Stotz vous proposent des sketchs rares sur la scène du Zénith de Nantes devant 9 000 personnes conquises.