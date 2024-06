The Amazing Spider-Man

Action • Aventure | 2014

Peter Parker, alias Spider-man (Andrew Garfield), partage désormais son temps entre sa lutte contre la criminalité et Gwen. Toujours hanté par son passé, il est toujours déterminé à faire la lumière sur les secrets liés à ses parents. Peter va devoir faire face à Electro (Jamie Foxx), un nouvel ennemi nettement plus puissant que lui, qui sème la panique à New York. Une lutte sans merci s'engage entre Spider-Man et lui... Au retour de son vieil ami Harry Osborn (Dane De Haan), il se rend compte que tous ses ennemis ont un point commun : Oscorp.