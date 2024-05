Terres d'urgence - Congo : menace sur la forêt tropicale

Dans cette nouvelle série, le journaliste Guy Lagache nous emmène à la rencontre de ceux qui, partout dans le monde, souffrent et se battent contre les causes ou conséquences du réchauffement climatique. Dans le premier épisode, Guy Lagache se rend dans la forêt du bassin du Congo, second poumon vert de la planète après l’Amazonie, enquêter sur les causes et conséquences de la déforestation. Qui ravage la forêt et pourquoi ? Quels trafics se cachent derrière ce désastre écologique ? Comment mettre fin à cette menace pour les équilibres vitaux de la planète ?