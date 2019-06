NEWS - Lundi 15/06/15 - 13:59

Même si les costumes, les décors et les objets sont du 17e siècle, on peut dire que cette version des Mousquetaires est plus moderne que les autres. Sur le tournage de la série britannique The Musketeers, on a pu en connaitre davantage sur les costumes conçus par Phoebe de Gaye. Les acteurs nous ont également livré leur ressenti.