Anne et Charles désemparés : leurs amants se marient

Tout commence par une rencontre, celle de la princesse Anne, sœur du prince Charles, et d’Andrew Parker Bowles sur un terrain de courses hippiques. Anne, 20 ans, est même reconnue dans la discipline. Andrew a onze ans de plus qu’elle, mais elle tombe immédiatement sous son charme : il sera d’ailleurs sa première histoire d’amour. Combien de temps dura cette idylle ? On ne sait pas vraiment. Mais une chose est sûre, elle a toujours été, dans l’esprit des deux amants, sans avenir : lui est catholique, elle anglicane et fille du chef de l’Église d’Angleterre (un des nombreux rôles de la reine) ; leur mariage était donc impossible. Au même moment, Andrew Parker-Bowles entretient une autre relation avec une certaine Camilla Shand, de huit ans sa cadette, fille d’un officier de l’armée britannique reconverti dans le négoce de vins et d’une descendante de barons. Camilla est drôle et piquante, dans son entourage tout le monde l’adore. C’est avec elle qu’Andrew se voit faire sa vie. Pour autant, il n’arrive pas à se contraindre de fréquenter une seule femme. Lassée des infidélités de celui qui pourrait bientôt être son fiancé, Camilla se jette également, à corps perdu, dans une liaison. Lors d’un match de polo, près du domaine de Windsor, elle sympathise avec le prince Charles. Mais alors que celui-ci se plie au souhait de la reine en servant dans la marine, il apprend qu'Andrew Parker-Bowles et Camilla se marient...