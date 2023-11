The Real Crown : La vérité derrière la fiction - La couronne en péril

"The Real Crown : la vérité derrière la fiction" retrace l'histoire palpitante de la famille royale britannique pendant les 70 ans de règne de la Reine. Cette saga familiale épique offre des révélations sur les coulisses et un aperçu intime des histoires que nous pensons connaître - les célébrations, les tragédies et les scandales qui ont fait la une des journaux du monde entier - ainsi que les assassinats, les complots et les enlèvements qui font partie intégrante de la vie royale.